Les systèmes de missiles de la base d'Arifjan au Koweït ont été visés

Selon l'agence de presse ABNA, le service de relations publiques de l'Armée de la République islamique d'Iran a annoncé dans un communiqué que les systèmes de missiles HIMARS de l'armée terroriste américaine basés à la base d'Arifjan au Koweït avaient été visés.

Le texte de ce communiqué est le suivant :

En réponse aux tirs de missiles du Grand Satan contre des zones de notre pays, il y a quelques heures et lors de la dix-huitième phase de l'opération « Foudre », les forces terrestres de l'Armée, à l'aide de missiles sol-sol, ont visé les systèmes de missiles HIMARS de l'armée terroriste américaine déployés à la base d'Arifjan au Koweït.

Le HIMARS est un système de missiles mobile capable de se déplacer rapidement contre des cibles terrestres. Son ciblage endommage les couches offensives et défensives et réduit la puissance de missiles de l'ennemi dans ses crimes agressifs.