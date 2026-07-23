9 navires renoncent à traverser Bab el-Mandeb suite au blocus des ports saoudiens

Selon l’agence de presse Abna citant la chaîne Al-Masirah, l’agence France-Presse (AFP) a rapporté qu’après la déclaration de blocus des ports saoudiens, au moins 9 navires ont renoncé à traverser le détroit de Bab el-Mandeb, parmi lesquels figurent des pétroliers en provenance du port de Yanbu.

L’AFP a également rapporté, citant la Chambre internationale de la marine marchande, que les navires ont reçu des avertissements des Yéménites leur indiquant que s’ils désobéissaient aux ordres des forces armées, ils deviendraient des cibles d’attaques.

Les Ansarullah yéménites ont annoncé lundi dernier une interdiction de navigation à destination de l’Arabie saoudite, mesure qui pourrait ouvrir un nouveau front dans cette guerre. Les Ansarullah ont menacé, dans un message adressé aux compagnies maritimes, d’attaquer tout navire qui tenterait de charger ou de décharger du pétrole saoudien.