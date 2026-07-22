L'accord de Trump pour doter l'Arabie saoudite d'infrastructures d'enrichissement d'uranium

Selon l'agence de presse Abna citant Al Jazeera, le site d'information The Wall Street Journal a révélé dans un rapport que Donald Trump, le président des États-Unis, dans un revirement manifeste et en ignorant ses précédentes déclarations, a annoncé son accord définitif sur un contrat nucléaire colossal et à long terme avec l'Arabie saoudite.

Selon ce rapport, cet accord de 30 ans, qui fait affluer des sommes astronomiques de dizaines de milliards de dollars dans les poches des entreprises sous-traitantes américaines, rapprochera pratiquement Riyad du club des pays disposant d'une capacité d'« enrichissement d'uranium ».

Dans ce rapport, il est indiqué que Chris Wright, le secrétaire à l'Énergie des États-Unis, et Abdulaziz bin Salman, le ministre saoudien de l'Énergie, ont été chargés de signer le document de cet accord, qui utilise pratiquement le « nucléaire civil » comme couverture pour le développement de technologies sensibles.

Washington prétend que cette supervision ferme la voie à un usage militaire, mais les experts en questions stratégiques estiment que cette mesure est un pas de plus vers la « désorganisation nucléaire » en Asie occidentale et une tentative de contrer la puissance défensive de l'Iran.