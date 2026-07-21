Soutien des bataillons du Hezbollah irakien au blocus des ports saoudiens par les Ansarullah

Selon l’agence de presse ABNA citant la chaîne yéménite « Al-Masirah », les bataillons du Hezbollah irakien ont, dans ce communiqué, félicité le Yémen pour sa décision d’imposer un blocus maritime contre le régime saoudien, et l’ont qualifiée de réponse légitime au blocus injuste imposé au peuple yéménite depuis près de 12 ans.

Ce groupe combattant irakien a ajouté : la décision courageuse du Yémen, qui porte l’équation stratégique « blocus contre blocus et escalade contre escalade », démontre une volonté d’acier et inébranlable, ainsi qu’une détermination ferme à défendre la souveraineté du Yémen et à récupérer pleinement les droits usurpés de ce pays.

À la fin de leur communiqué, les bataillons du Hezbollah irakien, en référence à la convergence des groupes de résistance dans la région, ont souligné : dans le cadre de la coordination avec l’unité du front de la vérité et de l’esprit de solidarité djihadiste, nous déclarons notre plein soutien à cette mesure du Yémen.