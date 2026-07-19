Avertissement de la Russie sur la survenue de la plus grande crise énergétique de l'histoire de l'humanité

Selon l'agence de presse ABNA citant RT, Kirill Dmitriev, représentant spécial du président russe, a souligné que la plus grande crise énergétique de l'histoire de l'humanité pourrait réapparaître, et que cette crise survient après une période d'accalmie relative.

Il a ajouté : les conséquences de cette crise seront bien plus vastes que les crises précédentes, de sorte qu'elle perturbera non seulement le secteur pétrolier et gazier, mais aussi les chaînes d'acheminement des biens industriels et agricoles.

Dmitriev a déclaré que l'Union européenne et le Royaume-Uni seront les plus touchés par cette crise.

Il convient de noter que l'agression américaine contre l'Iran a créé une insécurité dans la région du golfe Persique et en particulier dans le détroit d'Ormuz.