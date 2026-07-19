L'accord de Trump sur l'enrichissement d'uranium en Arabie saoudite sans obligations internationales

Selon l'agence de presse ABNA, la chaîne américaine CNN, dans un rapport exclusif citant des sources informées et des documents, a révélé que l'administration de Donald Trump a accepté à titre préliminaire l'enrichissement d'uranium sur le sol saoudien ; une approche qui dispense Riyad de la mise en œuvre de certaines garanties internationales renforcées pour prévenir le développement d'armes nucléaires.

CNN a ajouté : le projet de cet accord, qui définit le cadre du soutien de Washington au programme nucléaire civil saoudien, bien que les négociations entre les deux parties aient pris fin en octobre 2025, attend toujours la signature finale de Trump lui-même.