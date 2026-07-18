Un membre d'Ansarullah : L'Arabie saoudite n'a pas le droit d'intervenir dans les affaires du Yémen

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Masira, « Hazam al-Asad », membre du bureau politique du mouvement yéménite Ansarullah, dans ses déclarations critiquant vivement l'Arabie saoudite, a affirmé que Riyad n'a aucun droit d'intervenir dans les affaires intérieures du Yémen, ses aéroports, ses ports, ses sources de richesse, ses relations régionales et internationales, ni de déterminer les amis et les ennemis du peuple yéménite.

Il a souligné que le Yémen est un pays indépendant et souverain, et a déclaré : « Le peuple yéménite a des racines profondes dans l'histoire et ne deviendra jamais la "cour arrière" de l'Arabie saoudite ou de ses projets. »

Le membre du bureau politique d'Ansarullah a également accusé l'Arabie saoudite de dépendance envers l'Amérique, ajoutant : « Alors que Riyad se vante de sa dépendance à Washington, le peuple yéménite est fier de sa liberté et de sa confiance en Dieu. »

Al-Asad, évoquant la poursuite du blocus et des pressions contre le Yémen, a souligné que le peuple de ce pays, s'appuyant sur sa foi et ses capacités, récupérera ses droits légitimes et brisera le blocus imposé.

En conclusion, il a cité des versets du Saint Coran et a réaffirmé la persistance de la résistance du peuple yéménite face à « l'agression et au blocus ».