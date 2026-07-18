Le mouvement Al-Moujahidine palestinien : L'attaque contre un cortège funèbre à Gaza est la continuation du génocide

Selon l'agence de presse ABNA, le mouvement Al-Moujahidine palestinien, en réaction à l'attaque du régime sioniste contre un cortège funèbre dans le camp de Nouseirat à Gaza, a déclaré que le ciblage des personnes en deuil est un signe de l'insistance des occupants à poursuivre la guerre génocidaire contre la nation palestinienne.

Dans un communiqué, le mouvement a tenu le gouvernement américain et les autres pays soutenant le régime sioniste pour pleinement responsables de la poursuite des tueries et des crimes commis dans la bande de Gaza, et a souligné que le soutien politique et militaire à ce régime a fourni le terrain à la continuation de ces attaques.

Le mouvement Al-Moujahidine a également appelé la communauté internationale, les institutions juridiques et l'opinion publique à intensifier les pressions politiques, juridiques et populaires pour arrêter la guerre, mettre fin aux crimes et lever le blocus de la bande de Gaza.

Des sources hospitalières à Gaza ont annoncé que vendredi, à la suite de l'attaque du régime israélien contre le cortège funèbre dans le camp de Nouseirat, au moins 8 personnes ont été tuées et 20 autres blessées.