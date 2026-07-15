Lancement d'allégations sans fondement par le CENTCOM contre l'Iran

Selon l'agence de presse ABNA, « Brad Cooper », chef d'état-major du commandement des forces américaines dans la région dite CENTCOM, a déclaré mardi soir, heure locale : « Au cours des sept derniers jours, l'Iran a délibérément attaqué sept navires marchands, ciblant des civils dans toute la région, ce qui a entraîné la mort, la disparition ou la blessure de près de douze membres d'équipage civils. »

Ce responsable militaire américain, tout en annonçant une nouvelle vague de frappes contre l'Iran, a annoncé la reprise du blocus maritime des ports iraniens sur ordre direct de Donald Trump, président des États-Unis – une mesure que les analystes considèrent comme une tentative désespérée de compenser les échecs sur le terrain.

Ceci alors même que les médias occidentaux ont reconnu que l'armée américaine est confrontée à de sérieux défis techniques et opérationnels dans la mise en œuvre d'un tel blocus, et que la session précédente avait également échoué ; le gouvernement américain belliciste, en violant le mémorandum d'Islamabad et en reprenant les hostilités, a mis en jeu la sécurité du commerce international.

Les forces armées de la République islamique d'Iran soulignent constamment que la sécurité de la région est leur ligne rouge, et que les manœuvres provocatrices de l'ennemi ont entraîné et entraîneront des réponses écrasantes et défensives de la part de nos forces armées.

Ils soulignent également que les menaces creuses de Washington n'ébranleront pas la volonté de la nation et des forces armées de défendre la souveraineté nationale.