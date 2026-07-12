Selon l'agence de presse ABNA, Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité intérieure du régime sioniste, a réagi aujourd'hui avec un post sur les réseaux sociaux à l'annonce de la mort de Lindsey Graham, le sénateur républicain américain qui soutenait ce régime.

Dans ce post, il a exprimé sa tristesse et a déclaré : « Aujourd'hui, Israël a perdu l'un de ses plus grands amis. »

Il convient de noter que Graham était considéré comme l'un des sénateurs les plus virulents contre l'Iran, qui avait adopté des positions bellicistes contre Gaza, le Hezbollah, le Hamas, l'Iran et la Russie.

Réaction du ministre israélien à la mort du sénateur américain anti-iranien

À cet égard, Isaac Herzog, le chef du régime sioniste, a déclaré : « Le sénateur Graham était un véritable leader de la coopération américano-israélienne. J'ai été choqué et le cœur brisé par la mort du sénateur Graham ! »

Israel Katz, le ministre de la Guerre de ce régime, a également écrit : « Je suis profondément attristé par le décès du sénateur Lindsey Graham, un véritable ami d'Israël et l'un de ses soutiens les plus forts et les plus constants. »

Réaction des sionistes à la mort du sénateur américain anti-iranien

Gideon Sa'ar, le ministre des Affaires étrangères du régime sioniste, a déclaré : « Le soutien de Graham à Tel-Aviv et à notre sécurité était puissant. Nous avons perdu un grand ami. »

Naftali Bennett, l'ancien Premier ministre du régime d'occupation, a écrit : « J'ai été très ému en apprenant le décès de mon ami le sénateur Lindsey Graham. L'Amérique a perdu un patriote dévoué et Israël a perdu l'un de ses plus grands amis. Lindsey s'est tenu courageusement aux côtés d'Israël dans nos heures les plus sombres. »

Yaïr Lapid, le chef de l'opposition au sein du régime sioniste, a publié un post dans lequel il a écrit : « Lindsey Graham était avant tout un ami. Son humour et son énergie manqueront profondément ! Il avait un dévouement profond pour notre peuple et une vision claire pour un Moyen-Orient sûr et paisible ! »