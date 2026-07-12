Rencontre du représentant de l'ONU pour le Liban avec Araghchi

Selon l'agence de presse ABNA, Jean Arnaud, le représentant des Nations Unies pour le Liban, qui s'est rendu à Téhéran pour des consultations avec les responsables de notre pays, a rencontré dimanche après-midi le ministre des Affaires étrangères de notre pays, Seyyed Abbas Araghchi.

Le représentant de l'ONU pour le Liban, exprimant ses condoléances et sa compassion à l'occasion du martyre du guide de la Révolution et d'un certain nombre de responsables et de citoyens iraniens lors de l'agression militaire américano-sioniste contre l'Iran, a souligné l'importance des efforts globaux pour établir la paix et la stabilité dans la région.

M. Arnaud a également présenté une évaluation de la situation au Liban et des efforts déployés par les Nations Unies pour consolider le cessez-le-feu et mettre fin à la guerre dans la région, et a exprimé l'espoir qu'à travers la mise en œuvre du mémorandum d'accord sur la fin de la guerre entre l'Iran et l'Amérique, et grâce au renforcement de la coopération entre les pays de la région, nous assisterons à l'établissement d'une paix et d'une sécurité durables dans la région, en particulier au Liban.

Le ministre des Affaires étrangères de notre pays, tout en remerciant le représentant de l'ONU pour ses condoléances, a fermement condamné la répétition des attaques illégales de l'Amérique contre l'Iran, les violations des arrangements dans le détroit d'Ormuz, ainsi que la poursuite de l'agression militaire et des actes terroristes du régime sioniste contre le Liban. Il a imputé la responsabilité des conséquences dangereuses de cette escalade des tensions au régime américain parjure et a souligné la nécessité pour les Nations Unies d'adopter une position ferme et claire en condamnant les agressions américaines.

Araghchi a également souligné la poursuite du soutien global de la République islamique d'Iran au peuple libanais, à l'intégrité territoriale et à la souveraineté nationale de ce pays, ainsi que la poursuite des efforts pour mettre fin à l'agression et à l'occupation du Liban par le régime sioniste.