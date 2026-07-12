Escalade des attaques du régime sioniste contre Gaza

Selon l'agence de presse ABNA citant « Palestine al-Youm », un Palestinien a été martyrisé lors d'une frappe aérienne d'un drone du régime sioniste contre une tente dans le camp de Qudsia, situé à l'ouest de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.

Un drone du régime sioniste a ciblé dimanche en fin d'après-midi la zone située à l'ouest des tours Tayba dans le camp de Qudsia, à l'ouest de la ville de Khan Younès.

Lors de cette attaque, une tente à l'intérieur de ce camp a été touchée, faisant jusqu'à présent au moins un mort et plusieurs blessés.

Des sources locales ont rapporté que les blessés ont été transférés vers les hôpitaux de la région, et l'on craint toujours une augmentation du nombre de victimes.

D'autre part, des sources palestiniennes ont annoncé qu'avec le martyre de deux autres personnes lors d'attaques contre la ville de Gaza et Khan Younès, le nombre de martyrs aujourd'hui des crimes sionistes dans la bande de Gaza s'élève à 8.

Ces attaques surviennent alors que l'armée du régime sioniste a intensifié ces derniers jours ses frappes contre les zones résidentielles du sud de Gaza.