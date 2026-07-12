Le vœu de la mère d'Al-Mutawakkil ; un éclat de la dignité de l'Imam Hadi (AS)

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Selon une tradition historique rapportée par les érudits, Al-Mutawakkil, calife abbasside, découvrit un jour des sacs d'argent dans la demeure de l'Imam Hadi (AS). En enquêtant sur leur provenance, il apprit que sa propre mère les avait envoyés au saint Imam. La mère du calife, désespérée par la maladie grave de son fils et l'échec des médecins, avait fait vœu d'offrir une somme d'argent à l'Imam Hadi (AS) si la guérison survenait. Après la guérison d'Al-Mutawakkil, elle honora sa promesse. Cette histoire révèle le statut spirituel de l'Imam Hadi (AS) et la profondeur de la croyance en la baraka des Ahl al-Bayt (AS), même au sein de l'entourage du pouvoir abbasside.