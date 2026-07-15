Ansarullah : nous poursuivrons le « Déluge d'Al-Aqsa » jusqu'à l'anéantissement d'Israël

Selon l'agence de presse ABNA, « Hazam al-Asad », membre du bureau politique du mouvement Ansarullah (Yémen), à l'occasion du deuxième anniversaire de la mort de « Muhammad ad-Daif », commandant en chef des brigades Izz ad-Din al-Qassam, a souligné la poursuite du soutien de ce mouvement au peuple palestinien et à sa résistance.

Dans un entretien avec l'agence de presse Shihab, il a décrit Muhammad ad-Daif comme un commandant exceptionnel qui a joué un rôle important dans le renforcement des capacités militaires de la résistance palestinienne et la consolidation des équations de dissuasion face au régime sioniste.

Al-Asad, déclarant que les forces armées yéménites restent attachées aux idéaux des commandants de la résistance tombés en Palestine et au Liban, a affirmé que le soutien à la résistance et la confrontation avec le régime sioniste et ses partisans se poursuivront jusqu'à l'arrêt de la guerre, la levée du blocus de la bande de Gaza et le rétablissement des droits du peuple palestinien.

Il a également, en louant la « résistance légendaire » de la résistance palestinienne dans la guerre de Gaza, souligné : la volonté qui a donné naissance à l'opération « Déluge d'Al-Aqsa » est capable de poursuivre la voie jusqu'à la fin de l'occupation et à la récupération des droits palestiniens.

Depuis le début de la guerre de Gaza, le mouvement Ansarullah du Yémen a manifesté son soutien à la résistance palestinienne par des tirs de missiles et des attaques de drones contre des cibles israéliennes, ainsi qu'en imposant des restrictions au passage des navires liés à Israël en mer Rouge, en mer d'Arabie et dans l'océan Indien.