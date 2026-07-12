Sanaa : Nous avons de nombreuses options ; nous sommes aux côtés de l'Iran

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Masirah, le ministère des Affaires étrangères du gouvernement yéménite du « changement et de la construction » à Sanaa a souligné dans un communiqué que la poursuite de l'agression américano-sioniste contre l'Iran n'atteindra pas ses objectifs et échouera.

Le communiqué indique : « Nous soulignons le droit plein et entier de l'Iran à l'autodéfense et à cibler les intérêts américains. La poursuite de l'agression contre l'Iran nuira aux agresseurs et à l'économie mondiale. »

Le ministère des Affaires étrangères yéménite a également souligné : « Le Yémen, dans le cadre de l'équation de l'unité des fronts, se tient aux côtés de l'Iran, et il existe une coordination continue concernant les développements, et nous avons de nombreuses options que nous utiliserons si nécessaire. »

Selon ce rapport, à la suite de la nouvelle agression américaine contre l'Iran, le service des relations publiques de l'armée de la République islamique d'Iran a également fait état d'une vague d'attaques de drones de l'armée contre des bases américaines dans la région.

Le service des relations publiques de l'armée a annoncé dans un communiqué qu'en réponse à la poursuite de l'agression criminelle américaine contre des zones du sud du pays, l'armée de la République islamique d'Iran, depuis plusieurs heures, avec ses drones destructeurs, a ciblé le système Patriot, des dépôts de munitions et un site radar de l'armée terroriste américaine au Koweït.

Selon ce communiqué, lors d'une autre vague d'attaques de drones de l'armée de la République islamique d'Iran, le système de communication et le site radar de l'armée américaine tueuse d'enfants à Bahreïn ont également été ciblés.

L'armée de la République islamique d'Iran a averti : « Les conséquences de tels actes et de l'insécurité dans la région incomberont à l'ennemi américano-sioniste, et si ces attaques se répètent, nous donnerons des réponses encore plus sévères. »