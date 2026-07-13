Déclaration du Hezbollah suite au décès de l’ancien émir du Qatar

Selon l’agence de presse ABNA citant Al-Mayadeen, le Hezbollah libanais a présenté hier ses condoléances pour le décès de Hamad ben Khalifa Al Thani, ancien émir du Qatar, et a salué ses positions en faveur du Liban, de son peuple et de la résistance à différentes périodes, ainsi que sa visite dans la banlieue sud de Beyrouth et dans la ville de Bint Jbeil.

Dans le communiqué publié par le Hezbollah, il est écrit : « Le défunt émir du Qatar a joué un rôle éminent dans le soutien au Liban et la solidarité avec son peuple dans les moments difficiles, en particulier le soutien aux forces de résistance lors de l’agression du régime sioniste en 2006. Il a également fourni une aide caritative pour la reconstruction des villages détruits. »

Le Hezbollah libanais a salué la position du défunt émir du Qatar en faveur des causes importantes des pays arabes et islamiques, au premier rang desquelles la question palestinienne et les droits du peuple palestinien face aux occupants sionistes.