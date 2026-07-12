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Koweït : 3 de nos postes-frontières ont été visés par une attaque

12 juillet 2026 - 21:57
Code d'info: 1839316
Source: ABNA
Koweït : 3 de nos postes-frontières ont été visés par une attaque

Le ministère koweïtien de la Défense affirme dans un communiqué que 3 postes-frontières terrestres et l'une des plates-formes de forage offshore du pays ont été pris pour cible.

Selon l'agence de presse Mehr citant Al Jazeera, le ministère koweïtien de la Défense a publié aujourd'hui, dimanche, un communiqué dans lequel il affirme que 3 postes-frontières terrestres dans le nord du pays ont été attaqués, entraînant des dégâts matériels.

Dans le communiqué publié par le ministère koweïtien de la Défense à ce sujet, il est indiqué : « Une plate-forme de forage offshore appartenant à la Kuwait Oil Company dans nos eaux territoriales a été attaquée par un drone hostile, blessant un travailleur. »

D'autre part, le site Axios, citant un responsable américain, affirme que l'armée américaine a mené il y a une heure des attaques contre des systèmes de missiles, des systèmes de défense aérienne et de petits bateaux du Corps des Gardiens de la Révolution islamique à deux endroits près du détroit d'Ormuz.

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