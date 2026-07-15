Selon l'agence de presse ABNA, « Donald Trump », président des États-Unis, a affirmé dans une interview à Fox News que Washington infligeait des « frappes très violentes » à l'Iran.

Il a également déclaré que ces attaques se poursuivraient jusqu'à ce qu'il décide lui-même de les arrêter.

Trump a affirmé que les États-Unis frapperaient l'Iran avec puissance ce soir, demain et après-demain, et que dans la phase finale, les centrales électriques et les ponts iraniens seraient visés.

Il a également durci son ton menaçant en déclarant : si l'Iran n'accepte pas de revenir à la table des négociations, nous viserons tous les ponts de ce pays.

Trump a poursuivi ses mensonges en affirmant que les États-Unis avaient mené mardi des discussions avec l'Iran et avaient encouragé ce pays à conclure un accord.

Le président terroriste américain a déclaré qu'il ne signerait pas d'accord qui ne garantirait pas la non-prolifération nucléaire iranienne.

Il a affirmé que l'Iran était à deux semaines de disposer d'une arme nucléaire et que le bombardement des sites nucléaires iraniens avait empêché Téhéran d'acquérir l'arme nucléaire.