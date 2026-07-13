Le rival de Netanyahou en tête des sondages pour les élections israéliennes

Selon l’agence de presse ABNA citant Al-Mayadeen, d’après les données de l’institut « Kanter », le parti « Yech Atid » a obtenu 24 sièges, dépassant le parti « Likoud » avec 23 sièges.

En outre, dans l’indice de popularité personnelle, Eisenkot devance également Netanyahou avec 41 % contre 37 %.

L’analyse de la répartition des sièges montre que le bloc des opposants au cabinet dispose de 68 sièges, contre 52 sièges pour le bloc des partisans de Netanyahou — une situation qui illustre parfaitement la profondeur de la crise interne et l’isolement politique du Premier ministre du régime sioniste à la veille des élections à venir.