Le CENTCOM annonce une nouvelle vague d'agression américaine contre l'Iran

Selon l'agence de presse ABNA, le Commandement central américain (CENTCOM) a confirmé sur sa page que les forces de ce pays ont commencé à 19h15, heure de la côte Est des États-Unis, le troisième round de leurs attaques contre l'Iran cette semaine.

Cette instance a affirmé que cette action a été entreprise après que le Corps des Gardiens de la Révolution islamique a attaqué le porte-conteneurs « MV GFS Galaxy » battant pavillon chypriote, qui traversait le détroit d'Ormuz.

Le CENTCOM affirme que ce navire, en raison d'un incendie à bord et de dommages importants à la salle des machines, n'est pas en mesure de poursuivre sa route.

Selon les allégations de ce communiqué, l'un des membres d'équipage civils du navire est également porté disparu.

Le Commandement central américain a également affirmé que l'Iran, après avoir été tenu pour responsable des attaques précédentes contre des navires commerciaux, avait eu une autre occasion de montrer son adhésion au « mémorandum d'accord », mais a de nouveau échoué à respecter cet engagement.

Le CENTCOM n'a pas publié plus de détails sur les cibles et l'étendue des nouvelles attaques américaines.

Réaction du secrétaire à la Défense américain à l'agression de son pays contre l'Iran

Le secrétaire à la Défense américain a réagi à la nouvelle agression de son pays contre l'Iran.

Pete Hegseth, publiant un tweet en réponse au communiqué du CENTCOM, a fait des déclarations infondées en affirmant : « L'Iran a fait un mauvais choix. Maintenant, ils [les Iraniens] en paient le prix. »

Affirmation d'un responsable américain sur les détails de l'agression contre l'Iran

Un autre responsable américain a affirmé dans un entretien avec Axios : « Les attaques américaines contre l'Iran incluent des frappes contre des sites radar, des entrepôts de missiles et de drones, ainsi que leurs plates-formes de lancement. »