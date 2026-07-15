Frappe précise des missiles iraniens contre la base des terroristes américains en Jordanie

Selon l'agence de presse ABNA citant des sources arabes, dans la continuité des réponses fermes des forces armées de la République islamique d'Iran aux actions hostiles de Washington, les images publiées par les médias arabes indiquent que les missiles lancés ont franchi les barrières défensives et ont touché directement leurs cibles sur la base des forces terroristes américaines dans le nord-est de la Jordanie.

Cette frappe précise, tout en pulvérisant les infrastructures de cette base, a une fois de plus prouvé le caractère illusoire des affirmations des États-Unis concernant leur puissance défensive et leur préparation militaire face à la volonté de la République islamique.

Cette opération démontre l'incapacité des systèmes américains à faire face à la puissance balistique de l'Iran.