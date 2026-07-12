Allégation de l'entité terroriste CENTCOM : Le détroit d'Ormuz est ouvert !

Selon l'agence de presse ABNA, il y a quelques heures, le Corps des Gardiens de la Révolution islamique a annoncé que, en raison de la violation de la trêve par les terroristes américains dans le détroit d'Ormuz, cette voie navigable a été fermée.

Selon Al Jazeera, le Commandement central des forces terroristes américaines, connu sous le nom de CENTCOM, a affirmé dans un communiqué que le détroit d'Ormuz est ouvert !

Selon l'annonce de cette agence de presse, le Commandement central des forces terroristes américaines dans la région, sans faire référence au droit de souveraineté de Téhéran sur cette voie navigable internationale, a déclaré à ce sujet : « Le détroit d'Ormuz est ouvert à tous les navires ayant l'intention de traverser légalement cette voie navigable internationale. Nos forces sont déployées et prêtes à garantir la poursuite de la liberté de navigation, malgré les actions hostiles et injustifiées de l'Iran. »

L'entité terroriste CENTCOM a poursuivi ce communiqué, qui est plutôt à usage interne et publié afin de dissimuler les conséquences coûteuses de l'insécurité créée dans le détroit d'Ormuz, en affirmant : « L'Iran ne contrôle pas le détroit d'Ormuz et le trafic maritime se poursuit. Au cours des 7 derniers jours, plus de 140 navires ont traversé le détroit d'Ormuz ! »

Cela survient alors que la présence militaire des terroristes américains dans la région perturbe la sécurité dans ce détroit et entraîne l'instabilité.

Les récents développements dans les relations entre l'Iran et les États-Unis ont montré une fois de plus que le dossier des relations bilatérales se trouve toujours à un point sensible et complexe ; les récentes frappes américaines contre des points à l'intérieur du territoire iranien ont également marqué le début d'un nouveau cycle de tensions militaires et politiques entre les deux pays. Un point où l'on voit simultanément des signes de la poursuite de la voie diplomatique, tandis que les manœuvres politiques et sécuritaires ajoutent à l'ambiguïté. Cette situation s'est produite alors que les récentes déclarations de Donald Trump sur le processus d'interaction avec l'Iran, plutôt que de donner une image claire de l'avenir, ont soulevé de nouvelles questions sur la stratégie réelle de Washington.