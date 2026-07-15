Pezeshkian : Toute parole ne mérite pas une réponse de la part de l'Iran

Selon l'agence de presse ABNA, Massoud Pezeshkian, Président de l'Iran, en marge de la cérémonie d'aujourd'hui en hommage au leader martyr de la Révolution, tenue à la mosquée Mosalla de Téhéran, en réponse aux déclarations du président américain, a qualifié ces paroles d'« impolis » et a affirmé que de tels propos caractérisent ceux qui les tiennent et ne sont pas dignes d'une réponse iranienne.

Évoquant les objectifs présumés des ennemis contre l'Iran, il a déclaré : « Ceux qui pensaient pouvoir diviser l'Iran n'ont pas atteint leurs objectifs dans la pratique, et la République islamique, sur la base de sa foi et de sa conviction, défendra chaque centimètre de son territoire. »

Le Président a également souligné l'importance de la cohésion nationale et a qualifié le maintien de l'unité et de la consolidation intérieure de première étape sur la voie à suivre pour le pays, ajoutant : « Toute parole ou tout acte qui entraîne une division et des discordes au sein de la société affaiblira la puissance nationale. »