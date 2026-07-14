Les réserves stratégiques de pétrole des États-Unis ont atteint leur plus bas niveau depuis 1983

Selon l'agence de presse Mehr citant Reuters, les données du ministère américain de l'Énergie montrent que les réserves stratégiques de pétrole brut du pays au cours de la semaine se terminant le 10 juillet ont diminué d'environ 3 millions de barils pour atteindre 316 millions 500 000 barils, soit leur plus bas niveau depuis avril 1983.

La baisse des réserves est due à l'accord des États-Unis pour prélever 172 millions de barils de pétrole des réserves stratégiques.

Selon les données de ce ministère, les réserves stratégiques de pétrole du pays ont diminué de 98 millions 900 000 barils depuis le début de la guerre des États-Unis et du régime sioniste contre l'Iran à la fin février.

Les réserves pétrolières totales des États-Unis, y compris les réserves commerciales et stratégiques, ont diminué de 123 millions 900 000 barils pour atteindre 730 millions 800 000 barils au 3 juillet, soit leur plus bas niveau depuis 1984.