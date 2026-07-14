Ansarullah : Le Yémen ne cédera pas d'un iota sur ses droits et sa souveraineté

Selon l'agence de presse Abna citant le site web Al-Masirah, Muhammad al-Farah, membre du bureau politique du mouvement yéménite Ansarullah, a déclaré que l'insistance de Sanaa sur le retour de la délégation nationale et des malades par un avion déterminé et son atterrissage à l'aéroport de Sanaa témoigne de l'attachement de ce pays aux droits nationaux et du rejet de tout diktat extérieur.

Il a souligné que cette position montre que la direction yéménite, quel que soit le prix des sacrifices, ne reculera pas dans ses efforts pour rétablir les droits du peuple.

Al-Farah, dans une série de tweets sur son compte personnel sur la plateforme « X », a précisé que l'insistance de Sanaa sur le retour de la délégation yéménite et des malades dans leur patrie est un message clair de rejet de l'imposition de conditions et de diktats.

Il a fait remarquer que cette position démontre la volonté de Sanaa de poursuivre les efforts pour récupérer les droits nationaux et de rejeter toute solution qui compromet la souveraineté ou impose de nouvelles réalités.

Ce haut responsable d'Ansarullah a ajouté que l'insistance de Sanaa sur l'atterrissage de l'avion sur le sol yéménite, malgré les défis, exprime la conviction ferme que la liberté de mouvement et le retour des malades et des déplacés sont un droit légitime et inaliénable, et que le peuple yéménite considère cela comme faisant partie de la bataille pour la reconquête de la souveraineté et la levée du blocus.