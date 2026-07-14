Manifestations de millions de personnes au Yémen pour condamner l'attaque des agresseurs saoudiens

Selon l'agence de presse Abna, la chaîne d'information Al-Masirah a rapporté que des manifestations à grande échelle ont lieu depuis quelques heures dans la province de Saada pour condamner l'agression de la coalition saoudienne contre le territoire de ce pays.

La nuit dernière et hier, diverses régions du Yémen ont également été le théâtre de vastes manifestations populaires pour condamner l'attaque du régime Al Saoud contre l'aérodrome militaire de Sanaa. Les tribus et le peuple du Yémen dans les provinces de Hajjah, Al-Mahwit, Raima, Ad-Dali, Ibb, Taiz et Amran, par des rassemblements gigantesques et des marches massives, ont exprimé leur vive protestation contre les agressions persistantes de l'Arabie saoudite et l'attaque contre l'aéroport international de Sanaa. Ces rassemblements ont eu lieu avec la proclamation de l'état de préparation au combat pour mettre fin aux agressions, lever le blocus et soutenir pleinement les décisions de la direction et des forces armées.