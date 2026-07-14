Porte-parole de l'armée : Les forces armées ne céderont pas d'un iota sur le détroit d'Ormuz

Selon l'agence de presse Abna, le général de brigade Mohammad Akraminia, porte-parole de l'armée de la République islamique d'Iran, participant à un rassemblement populaire sur la place « Ibn Sina » dans le quartier de Khaniabad à Téhéran, a présenté ses condoléances à l'occasion du martyre du guide de la révolution et d'autres commandants et, évoquant la résistance du peuple dans les rues, a déclaré : « Depuis plus de 4 mois, vous, chers citoyens, êtes présents courageusement sur les places, soutenez les forces armées et avez réduit à néant tous les plans de l'ennemi. »

Il a ajouté : « Votre présence, chers citoyens, à la cérémonie funéraire du corps pur du guide martyr de la révolution a également été un événement sans précédent dans le monde, inscrit dans les annales de l'histoire. Cette présence était une épopée unique dont les effets civilisationnels se révéleront progressivement. »

Le général de brigade Akraminia a poursuivi : « Cette présence enthousiaste de vous, chers citoyens, sur les places témoigne de la poursuite de la voie du guide martyr de la Révolution islamique. L'ennemi a voulu détruire le système en assassinant le guide de la révolution et les commandants, mais la présence du peuple sur les places a montré l'attachement de la nation iranienne à la voie des imams de la révolution. Cet attachement et cette résistance du peuple sur les places ont neutralisé les sinistres plans de l'ennemi. »

Le porte-parole de l'armée, dans une autre partie de ses propos, a évoqué les récents crimes de l'armée terroriste américaine en Iran et a déclaré : « Les États-Unis et le président actuel de ce pays, qui est en réalité une personne corrompue et criminelle, ont une longue histoire de mauvaise foi. Avant la révolution, le 28 Mordad 1332 (19 août 1953), ils n'ont pas supporté la nationalisation de l'industrie pétrolière comme l'un des droits du peuple iranien et ont organisé ce coup d'État. À l'époque, il n'était pas question de la Révolution islamique. Bien sûr, leur hostilité envers la Révolution islamique et le système de la République islamique d'Iran est bien plus grande, car les Américains ont fondamentalement un problème avec la sauvegarde des intérêts de tous les peuples épris de liberté, y compris le peuple iranien, et la Révolution islamique est le porte-drapeau de l'indépendance, de la puissance et de la quête de liberté de la nation iranienne. »

Il a souligné que les Américains avaient accepté les arrangements iraniens sur le détroit d'Ormuz dans le mémorandum de fin de guerre, mais qu'ils ont cherché hypocritement à créer une nouvelle route, et a déclaré : « Les forces armées de l'Iran islamique se sont dressées avec dignité contre la mauvaise foi des Américains et ont déclaré que toute action dans le détroit d'Ormuz autre que celles prévues dans le mémorandum fera face à une réponse ferme de l'Iran islamique. »