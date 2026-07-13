De fortes explosions sur les bases des occupants américains au Koweït et en Jordanie

Selon l’agence de presse ABNA citant les médias, des explosions ont secoué les bases des occupants américains au Koweït, et l’écho de ces explosions a été entendu en Irak.

Auparavant, les médias avaient également rapporté de fortes détonations sur la base aérienne « Muwaffaq as-Salti » en Jordanie, appartenant aux militaires américains, ainsi que sur la Cinquième Flotte américaine à Bahreïn.

Selon ce rapport, une attaque de missile contre la base aérienne « Muwaffaq as-Salti » en Jordanie a provoqué d’énormes explosions et des secousses semblables à un tremblement de terre sur cette base.

Selon ce rapport, le trafic aérien à l’aéroport d’Amman a également été suspendu.

Le site d’information « Filastin al-Aan » a également rapporté que d’autres explosions ont secoué la base du roi Hussein en Jordanie.

La chaîne de télévision « Al-Ghadir » a également rapporté que des explosions ont secoué les bases américaines à Bahreïn.

« Filastin al-Aan » a également fait état de fortes explosions concernant la Cinquième Flotte américaine à Bahreïn et a ajouté que des missiles ont touché deux cibles sur la base militaire américaine à Bahreïn.

Le ministère de l’Intérieur de Bahreïn, dans un communiqué officiel, a annoncé l’activation des sirènes d’alerte dans le pays et a appelé les citoyens à rester calmes et à suivre les consignes de sécurité.

Dans le communiqué officiel du ministère de l’Intérieur de Bahreïn, publié sur le réseau social X, tous les citoyens et résidents étrangers ont été invités à garder leur sang-froid, à se diriger vers des lieux sûrs et à suivre les informations et les annonces complémentaires uniquement auprès des sources officielles et des médias du pays.

Les autorités bahreïniennes n’ont pas encore fourni plus de détails sur la cause exacte de cette situation (éventuellement un exercice ou une urgence).

Les attaques du Corps des Gardiens de la Révolution contre les positions et les bases des occupants américains dans la région ont lieu en réponse à l’agression des forces américaines contre des zones de l’Iran.