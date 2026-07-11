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La Résistance islamique irakienne : L'arme de la résistance n'est pas négociable

11 juillet 2026 - 10:18
Code d'info: 1838541
Source: ABNA
La Résistance islamique irakienne : L'arme de la résistance n'est pas négociable

La Résistance islamique irakienne a publié un communiqué dans lequel elle a déclaré que le peuple irakien reste attaché à la voie de la résistance, et que ce mouvement insiste également sur la poursuite de l'approche de résistance et de la confrontation aux menaces de l'ennemi.

Selon l'agence de presse ABNA, la chaîne Al-Mayadeen a rapporté que la Résistance islamique irakienne a déclaré que le peuple irakien a prouvé qu'il restera fidèle à la ligne de la résistance et continuera sa voie dans la lutte contre l'arrogance mondiale.

Dans ce communiqué, il est dit : « De la terre des lieux saints, nous déclarons que nous sommes fermes et engagés sur la voie de la résistance. »

La Résistance islamique irakienne a également souligné : « Les ennemis doivent savoir que les forces de l'axe de la vérité agissent comme un seul corps. »

La suite du communiqué précise : « Notre arme n'a jamais été un objet de marchandage, et avec cette arme, nous poursuivrons notre voie pour briser les chaînes de la domination et contenir les arrogants. »

Enfin, la Résistance islamique irakienne a déclaré : « Nous œuvrerons pour le développement des capacités militaires et sécuritaires et le renforcement du niveau de préparation pour faire face aux menaces de l'ennemi. »

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