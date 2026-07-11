La Résistance islamique irakienne : L'arme de la résistance n'est pas négociable

Selon l'agence de presse ABNA, la chaîne Al-Mayadeen a rapporté que la Résistance islamique irakienne a déclaré que le peuple irakien a prouvé qu'il restera fidèle à la ligne de la résistance et continuera sa voie dans la lutte contre l'arrogance mondiale.

Dans ce communiqué, il est dit : « De la terre des lieux saints, nous déclarons que nous sommes fermes et engagés sur la voie de la résistance. »

La Résistance islamique irakienne a également souligné : « Les ennemis doivent savoir que les forces de l'axe de la vérité agissent comme un seul corps. »

La suite du communiqué précise : « Notre arme n'a jamais été un objet de marchandage, et avec cette arme, nous poursuivrons notre voie pour briser les chaînes de la domination et contenir les arrogants. »

Enfin, la Résistance islamique irakienne a déclaré : « Nous œuvrerons pour le développement des capacités militaires et sécuritaires et le renforcement du niveau de préparation pour faire face aux menaces de l'ennemi. »