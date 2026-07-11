Les funérailles grandioses du leader martyr ont révélé l'authenticité et la profondeur de la foi de la nation irakienne

Selon l'Agence de presse internationale Ahl al-Bayt (ABNA) – l'Assemblée des Ahl al-Bayt (que la paix soit sur eux) en Irak, dans un communiqué à l'occasion des funérailles grandioses de la dépouille sacrée du leader martyr de la Révolution islamique, a souligné que cet événement historique a révélé l'authenticité et la profondeur de la foi de la nation irakienne.

Les Irakiens, par leur présence consciente et massive, ont inscrit une position historique qui a dépassé les frontières géographiques et ont adressé au monde un message clair : la oumma islamique authentique, bien que ses pays soient nombreux, reste une communauté unie dans les principes et les grandes questions, et les tentatives de semer la discorde et de les séparer de leurs dirigeants et symboles échouent face à la conscience et à la constance des nations.

Cette présence populaire grandiose a montré la profondeur du lien des fils de l'Irak avec l'autorité religieuse éclairée (Marji'iya), leur attachement à la voie authentique et leur loyauté à son approche dans la protection de la religion et de la oumma. Cette cérémonie a également prouvé l'échec de la «guerre douce» menée par les États-Unis et le régime sioniste avec la participation de certains pays du Golfe et l'utilisation d'énormes moyens médiatiques, culturels et politiques.

L'Assemblée des Ahl al-Bayt (que la paix soit sur eux) en Irak, exprimant sa gratitude et sa reconnaissance aux fils de la nation irakienne qui ont répondu à l'appel de la fidélité et ont créé une scène historique et éternelle par leur présence grandiose et consciente, rend hommage à toutes les délégations, institutions, cortèges (Mokab), personnalités et organisations qui ont joué un rôle dans la réussite de ces funérailles historiques.