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Réaction de Gharibabadi au rôle des Émirats arabes unis dans l'agression américaine contre l'Iran

11 juillet 2026 - 10:16
Code d'info: 1838534
Source: ABNA
Réaction de Gharibabadi au rôle des Émirats arabes unis dans l'agression américaine contre l'Iran

Le vice-ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran chargé des affaires juridiques et internationales a réagi sur le réseau X au rôle des Émirats arabes unis dans l'agression américaine contre l'Iran.

Selon l'agence de presse Ahl al-Bayt (ABNA) – le vice-ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran chargé des affaires juridiques et internationales a réagi sur le réseau X au rôle des Émirats arabes unis dans l'agression américaine contre l'Iran.

« Kazem Gharibabadi », vice-ministre des Affaires étrangères chargé des affaires juridiques et internationales, a écrit dans un message publié vendredi soir sur le réseau X : Le département du Commerce des États-Unis a publié un nouveau document portant sur la facilitation des contrôles à l'exportation et la revalorisation du statut d'exportation des Émirats arabes unis en remerciement de leur soutien à l'agression militaire contre l'Iran. Cet aveu officiel de Washington et ce document scandaleux d'Abou Dabi ont des conséquences et des responsabilités internationales directes.

Il a ensuite souligné : Les Émirats arabes unis doivent rendre des comptes.

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