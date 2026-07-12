Pakistan : Nous nous engageons à soutenir la réalisation d'une paix durable dans la région

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, le ministère pakistanais des Affaires étrangères a publié aujourd'hui, dimanche, à la suite des récentes actions des États-Unis visant à déstabiliser la région par l'agression contre des points du territoire iranien, un communiqué dans lequel il déclare : « Nous suivons avec une profonde préoccupation les récents événements qui exacerment les tensions régionales. »

Dans le communiqué publié par le ministère pakistanais des Affaires étrangères à ce sujet, il est indiqué : « Nous nous engageons à apporter un soutien total à la réalisation d'une paix et d'une stabilité durables dans la région par le dialogue et la diplomatie. Islamabad réaffirme son soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de tous les pays frères de la région. »

Le ministère pakistanais des Affaires étrangères a ajouté : « Nous appelons les deux parties (l'Iran et les États-Unis) à faire preuve de retenue, à prendre des mesures de désescalade et à respecter leurs engagements conformément au mémorandum d'accord. »

Les récents développements dans les relations entre l'Iran et les États-Unis ont montré une fois de plus que le dossier des relations bilatérales se trouve toujours à un point sensible et complexe ; les récentes frappes américaines contre des points à l'intérieur du territoire iranien ont également marqué le début d'un nouveau cycle de tensions militaires et politiques entre les deux pays. Un point où l'on voit simultanément des signes de la poursuite de la voie diplomatique, tandis que les manœuvres politiques et sécuritaires ajoutent à l'ambiguïté. Cette situation s'est produite alors que les récentes déclarations de Donald Trump sur le processus d'interaction avec l'Iran, plutôt que de donner une image claire de l'avenir, ont soulevé de nouvelles questions sur la stratégie réelle de Washington.

Trump a évoqué ces derniers jours, d'une part, la fin de la trêve et, d'autre part, la poursuite des négociations ; des positions qui, à bien des égards, indiquent une approche double dans la politique américaine. Cette dualité a déjà été observée à l'égard de l'Iran ; de sorte que Washington a toujours tenté, tout en maintenant les canaux de dialogue, d'utiliser les instruments de pression politique, économique et sécuritaire pour accroître sa puissance de négociation.