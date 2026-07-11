Selon l'agence de presse ABNA, le représentant permanent adjoint de la Russie aux Nations unies a souligné que le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne ont soutenu et encouragé les attaques des États-Unis et d'Israël contre les infrastructures civiles iraniennes.

Selon ce rapport, « Anna Evstigneeva » a condamné lors de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité ce qu'elle a appelé « l'hypocrisie des pays occidentaux » et a déclaré que ces pays ciblent l'Iran par leurs critiques mais ferment les yeux sur les actions des États-Unis et d'Israël.

Le diplomate russe a déclaré : « Nous sommes obligés d'exprimer une fois de plus notre déception face au fait que la majorité des membres du Conseil de sécurité continuent d'ignorer et de soutenir les efforts de certains pays pour remettre en question les réalités objectives, ainsi que les principes et procédures existants. »

Le représentant adjoint de la Russie à l'ONU a noté : « Toute tentative de suggérer l'activation du "mécanisme de déclenchement" est juridiquement infondée. La résolution 2231 a expiré le 18 octobre 2025, et le Conseil de sécurité a cessé d'examiner le dossier nucléaire iranien. »

Elle a poursuivi : « La question du programme nucléaire iranien ne figure plus à l'ordre du jour du Conseil de sécurité. La tenue d'une réunion sur une question retirée de l'ordre du jour est motivée uniquement par des raisons politiques. La Russie a appelé les membres du Conseil de sécurité à voter contre l'ordre du jour de cette réunion et à empêcher toute atteinte à la crédibilité du Conseil. La Russie rejette catégoriquement toute tentative d'escalade injustifiée des tensions autour de l'Iran et toute utilisation du Conseil de sécurité pour des règlements de comptes politiques avec Téhéran. »