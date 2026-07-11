Nouvelles sanctions du département du Trésor américain contre l'Iran

Selon l'agence de presse ABNA, le département du Trésor américain a annoncé l'imposition de nouvelles sanctions contre l'Iran.

L'Office de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor américain a déclaré avoir inscrit les noms de 8 personnes physiques et 6 sociétés sur la liste des sanctions liées à l'Iran.

Ces sanctions sont considérées comme une violation du mémorandum d'accord d'Islamabad. Le paragraphe 9 du mémorandum d'accord d'Islamabad stipule : « L'Iran maintiendra l'état actuel de son programme nucléaire, et les États-Unis n'imposeront pas de nouvelles sanctions contre l'Iran et n'augmenteront pas leur présence militaire dans la région. »

Les nouvelles sanctions américaines contre l'Iran, en particulier en pleine négociation et malgré les affirmations des responsables de Washington concernant les efforts pour préserver le mémorandum entre les parties, ne constituent pas une mesure nouvelle.

Ces sanctions s'inscrivent dans le cadre de la politique dite de « pression maximale » contre l'Iran, qui n'a jusqu'à présent apporté aucun résultat pour Trump et les dirigeants de la Maison-Blanche.