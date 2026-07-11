Le soutien du peuple yéménite à l'Iran et sa gratitude pour la participation massive aux funérailles du leader martyr

Selon l'agence de presse ABNA, des milliers de Yéménites sur la place Sabain à Sanaa et dans d'autres provinces du pays ont participé à la marche «En soutien à la déclaration des forces armées yéménites».

Dans la déclaration finale de la marche populaire yéménite en soutien aux forces armées du pays, il est dit : « Nous déclarons notre plein soutien à la déclaration des forces armées yéménites et la considérons comme un droit légitime et une réponse à l'oppression subie par le peuple yéménite. Nous insistons sur le fait que nous n'accepterons pas le blocus des aéroports et des ports du Yémen par la coalition saoudo-américaine, et toute agression ou violation de l'espace aérien de notre pays fera l'objet d'une réponse ferme. »

Le peuple yéménite, qui, en plus de son propre drapeau, portait également les drapeaux des pays de « l'Axe de la résistance » – à savoir l'Iran, le Liban, le Hezbollah et l'Irak – a ajouté : « Nous déclarons notre pleine solidarité avec la République islamique d'Iran et condamnons les actions des États-Unis, qui ne respectent aucun engagement ni accord. Nous sommes reconnaissants pour l'unité et la cohésion du peuple iranien et pour sa participation massive à la cérémonie des funérailles de l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei. »

Dans une autre partie de cette déclaration, l'accent est mis sur la poursuite de la formule de « l'unité des arènes », la coordination totale avec « l'Axe de la résistance » incluant la Palestine, le Liban, l'Iran, l'Irak et le Yémen, la préparation à faire face à toute escalade et l'attachement du peuple yéménite à la voie de la liberté et au soutien des idéaux de la oumma islamique, en particulier la question palestinienne.

Dans la déclaration finale de cette marche, il est également demandé au peuple yéménite, au nord et au sud du pays, de s'unir pour faire face aux occupants, libérer l'ensemble du territoire yéménite, récupérer les ressources nationales et parvenir à la liberté et à l'indépendance.