Selon l'agence ABNA citant Al Jazeera – Donald Trump, le président américain qui a constamment fait obstruction et commis de nombreuses agressions contre l'Iran tout au long du processus de négociation, a déclaré sans ambages qu'il ne veut plus interagir avec l'Iran.

Le président américain, en répétant sa rhétorique laide et répugnante contre les responsables iraniens, qui, contrairement au discours international, est devenue monnaie courante dans son vocabulaire politique, a prétendu que le mémorandum d'accord entre les États-Unis et l'Iran est terminé.

Lui qui a agressé l'Iran à plusieurs reprises pendant les négociations et a déclenché les deux dernières guerres – de 12 jours et de 40 jours – à la veille de ses affirmations selon lesquelles les négociations portaient leurs fruits, en déclarant qu'il ne veut pas interagir avec les Iraniens, a également prétendu que si les Iraniens avaient des armes nucléaires, ils les utiliseraient.

Trump a également évoqué les positions des pays membres de l'OTAN et a déclaré que cette alliance a tout obtenu gratuitement.