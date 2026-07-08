La présence de millions de personnes aux funérailles du leader martyr a terrifié les États-Unis et Israël

Selon l'Agence de presse internationale Ahl-ul-Bayt (ABNA) – Hazim al-Shimri, dans un entretien avec le réseau Al-Ahd, en référence à la participation massive du peuple à la cérémonie des funérailles du leader martyr de la Révolution islamique, a considéré cette présence de millions de personnes comme l'un des facteurs les plus importants de la force de l'axe de la résistance et a souligné que de telles scènes terrorisent les ennemis.

Il a déclaré : « Chaque pays a ses propres éléments de puissance, et ce qui est clairement visible aujourd'hui en République islamique d'Iran, en Irak, au Liban et au Yémen, c'est la force sociale et le soutien populaire dont bénéficient ces pays et le mouvement de résistance. »

Al-Shimri a ajouté : « La guerre dévastatrice et les opérations militaires que les États-Unis et le régime sioniste ont déclenchées contre la République islamique d'Iran ainsi que contre le Liban n'ont pas réussi à briser la volonté populaire. Beaucoup s'attendaient à ce que ces guerres conduisent à la défaite et à l'effondrement du front de la résistance, mais ce qui s'est produit dans la réalité a été complètement à l'opposé de cette hypothèse. »

Présence de millions de personnes – la terreur des ennemis et un message clair

En référence à la cérémonie des funérailles du leader martyr de la Révolution islamique en Iran et en Irak, il a déclaré : « Ces jours-ci et cette présence de millions de personnes que l'on observe aujourd'hui à Nadjaf l'Auguste et à Kerbala la Sublime ont terrifié les ennemis et leur adressent un message très clair. »

Le professeur de l'Université de Bagdad a souligné : « Ces rassemblements massifs montrent que les nations arabes et islamiques se tiennent dans un seul rang, aux côtés de la résistance, face à l'arrogance mondiale et au régime sioniste. »

Al-Shimri a conclu : « C'est là le message principal que ni Washington ni le régime sioniste n'ont réussi à comprendre jusqu'à ce jour ; un message qui témoigne de la continuité de la cohésion populaire, de la persévérance du front de la résistance et de l'échec des stratégies ennemies visant à créer des divisions entre les peuples de la région. »