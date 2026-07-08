Média hébreu : Israël se prépare à une nouvelle confrontation avec l'Iran

Selon l'Agence de presse internationale Ahl-ul-Bayt (ABNA) – le site hébreu « Walla » a rapporté dans un article, en référence aux récents développements dans la région, que l'état-major israélien est en état d'alerte pour une éventuelle nouvelle confrontation avec l'Iran. Selon ce rapport, le maintien de la présence des forces américaines dans la région jusqu'en 2027 au moins est un facteur important dans la modification des équilibres militaires. Parallèlement, certaines initiatives diplomatiques iraniennes visant à inclure le « Hezbollah » dans les accords de cessez-le-feu se sont heurtées à une impasse, poussant l'environnement régional vers une escalade des tensions.

Walla a ajouté que le président américain Donald Trump, en déclarant que le dossier de l'accord avec Téhéran est clos selon lui, a qualifié les négociations de perte de temps. Cette prise de position, conjuguée à l'intensification des tensions opérationnelles, a conduit l'appareil de sécurité israélien à décrire son niveau de préparation comme étant passé « de zéro à cent ». Les responsables militaires du régime occupant estiment qu'avec le retour de la machine de guerre américaine à des opérations anti-iraniennes, la probabilité d'une réponse directe de Téhéran, y compris des frappes de missiles, a augmenté plus que jamais.

Par ailleurs, des sources sécuritaires ont informé le site « Walla » que les forces américaines non seulement n'ont pas été réduites, mais qu'elles sont restées déployées selon leur structure antérieure. Selon ce rapport, le ministère israélien de la Défense, en servant d'intermédiaire dans des accords logistiques entre l'armée américaine et des fournisseurs locaux, a créé les conditions nécessaires à une présence à long terme de ces forces en Israël jusqu'en 2027.

Walla a ajouté qu'en fin de compte, la situation au Liban est également au centre des préoccupations. Les rapports confirment que les pressions iraniennes pour l'inclusion du Hezbollah dans un accord de cessez-le-feu se sont heurtées à un rejet catégorique d'Israël et des États-Unis.