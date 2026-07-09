Un média israélien reconnaît l'échec de l'opération d'assassinat du porte-parole du Hamas

Selon l'agence de presse ABNA, le média sioniste I24 News a rapporté que Hazem Qassem, le porte-parole du mouvement Hamas, a survécu à l'attaque barbare du régime sioniste visant à l'assassiner. Au cours de cette attaque contre son véhicule près d'une place dans la ville de Gaza, l'un des compagnons de Hazem Qassem a été tué.