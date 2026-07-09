Le Ruwak Dar adh-Dhikr — le lieu de sépulture du leader martyr de la Révolution

Les dépouilles sacrées du leader martyr et de sa famille martyre, après la cérémonie funèbre et la prière mortuaire, reposeront dans le Ruwak Dar adh-Dhikr (salle de l'invocation) du sanctuaire sacré de l'imam Reza (Astan-e Qods-e Razavi), à proximité de la Rawza al-Munawwara (le tombeau béni).