Le Ruwak Dar adh-Dhikr — le lieu de sépulture du leader martyr de la Révolution

Selon l'agence de presse ABNA, les dépouilles sacrées du leader martyr et de sa famille martyre, après la cérémonie funèbre et la prière mortuaire, seront inhumées dans le Ruwak Dar adh-Dhikr du sanctuaire sacré de l'imam Reza, à proximité du tombeau béni.
9 juillet 2026 - 23:09
Code d'info: 1838069
Source: ABNA
Les dépouilles sacrées du leader martyr et de sa famille martyre, après la cérémonie funèbre et la prière mortuaire, reposeront dans le Ruwak Dar adh-Dhikr (salle de l'invocation) du sanctuaire sacré de l'imam Reza (Astan-e Qods-e Razavi), à proximité de la Rawza al-Munawwara (le tombeau béni).
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