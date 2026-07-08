Gharibabadi : Les attaques américaines contre le sud de l'Iran constituent une violation flagrante du mémorandum d'Islamabad

Selon l'Agence de presse internationale Ahl-ul-Bayt (ABNA) – Kazem Gharibabadi, vice-ministre des Affaires étrangères chargé des affaires internationales, en réaction à l'attaque américaine contre des cibles dans le sud de l'Iran, a écrit dans un message sur les réseaux sociaux : « L'action des États-Unis consistant à annuler les dérogations aux sanctions sur la vente de pétrole iranien constitue une violation flagrante du paragraphe 10, et les opérations militaires ultérieures de ce pays contre l'Iran constituent également une violation grave des paragraphes 1 et 2 du mémorandum d'Islamabad. »

Gharibabadi a ajouté : « Au cours des 3 dernières semaines, les États-Unis ont également, par le biais des actions du régime sioniste au Liban et de déclarations menaçantes contre l'Iran, violé à plusieurs reprises les paragraphes 1 et 2 du mémorandum. »

Le vice-ministre des Affaires étrangères chargé des affaires internationales a souligné : « L'Iran, tout en avertissant sérieusement des conséquences du non-respect des engagements par les États-Unis, prendra des mesures décisives pour protéger ses intérêts et sa sécurité nationaux. »