Récit d'un citoyen turc sur la cérémonie des funérailles du leader martyr : L'unité du peuple iranien a stupéfié les ennemis

Selon l'Agence de presse internationale Ahl-ul-Bayt (ABNA) – Turan, un citoyen turc qui s'était rendu en Iran pour participer à la cérémonie des funérailles du leader martyr de la Révolution islamique, a déclaré dans une interview, évoquant sa présence à cette cérémonie : « Je suis Turan, de Turquie, et je suis venu en Iran pour la cérémonie de mon cher leader. »

Évoquant l'unité du peuple iranien lors des funérailles, il a ajouté : « Le peuple iranien s'est uni et a remporté la guerre. Les télévisions du monde entier ont vu l'unité du peuple iranien et tous ont été stupéfaits. Surtout les étrangers et les Iraniens résidant en Turquie – tous sont revenus et sont venus en Iran pour participer à cette cérémonie. »

Turan, citant une émission télévisée en Turquie, a déclaré : « J'ai vu à la télévision turque qu'un habitant de Tabriz, qui avait été condamné à deux ans de prison et s'était enfui à l'étranger, a dit : "Je retourne dans mon pays." On lui a dit : "Tu vas être arrêté, pourquoi reviens-tu ?" Il a répondu : "Même si je suis arrêté, je dois aller et être avec mon peuple en Iran, me dresser contre l'Amérique et Israël, et ne pas laisser ce peuple rester seul et ne pas laisser l'Amérique venir détruire notre pays." »

La solidarité du peuple turc avec l'Iran

Ce citoyen turc a déclaré : « Lorsque la guerre imposée a commencé contre l'Iran, les cœurs de 85 millions de Turcs brûlaient, et ils ont toujours été avec le peuple iranien. Dans toutes les villes de Turquie, des milliers de personnes manifestaient en scandant "Mort à l'Amérique, mort à Israël, et nous soutenons nos frères iraniens". »

Il a ajouté : « Les Iraniens qui ont fui l'Iran ont loué un studio à Istanbul pour faire de la propagande contre l'Iran, mais les jeunes Turcs et Stambouliotes leur ont dit : "Ici, vous ne pouvez pas parler contre les frères musulmans iraniens. C'est la Turquie, nous ne vous laisserons pas manifester ici." Ils ont fui par peur pour leur vie, et les images de leur fuite ont été diffusées à la télévision. »