Le général de corps d'armée Abdollahi : Nous vengerons les assassins du leader martyr tôt ou tard

Selon l'agence de presse ABNA, le général de corps d'armée Ali Abdollahi, commandant de la base centrale « Khatam al-Anbiya », a publié un message. Voici le texte du message :

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux !

En exprimant mes condoléances et ma sympathie à l'occasion du martyre du guide des musulmans et des hommes libres du monde, Sa Sainteté le grand ayatollah Imam Khamenei (que son âme pure soit sanctifiée), en présence de Sa Sainteté Baqiyatullah al-A'zam (que nos âmes soient sacrifiées pour lui), du sage guide de la Révolution, Sa Sainteté le grand ayatollah Imam Sayyed Mojtaba Hosseini Khamenei (que sa haute autorité se prolonge) et de la communauté islamique. Ces derniers jours, le monde a été témoin de la création d'une épopée rare et inoubliable dans l'histoire.

La cérémonie de procession funèbre et d'adieu à l'Imam martyr de la communauté (oumma) restera gravée dans la mémoire de l'humanité comme symbole et manifestation de splendeur, de clairvoyance, de foi, de djihad et de résistance.

Moi, tout en rendant hommage au rang élevé de ce grand leader martyr, je considère comme mon devoir d'exprimer mes profonds remerciements et ma gratitude à la nation unique, honorable et grande de l'Iran, ainsi qu'au peuple courageux, aux responsables et aux forces armées du pays frère et ami, l'Irak, aux combattants de l'islam et à tous les musulmans et hommes libres du monde, qui, par leur participation sans précédent et significative aux cérémonies d'adieu et de sépulture du seigneur des martyrs de la Révolution islamique et du front de résistance, ont créé une grande épopée.

La présence sans précédent de la communauté islamique, au-delà d'une simple cérémonie d'adieu, fut le cri retentissant de la revendication de la vérité et une barre transversale sur les plans des arrogants du monde, qui distinguait clairement le vrai du faux. Ce soulèvement humain est la manifestation du lien profond entre la volonté des nations éveillées et la voie transcendante du martyre.

Le monde et les chefs de la mécréance et de l'arrogance mondiale, en particulier l'Amérique criminelle et le régime sioniste immonde, ne doivent en aucun cas interpréter la tristesse dans les yeux de la nation et le rugissement issu de cette affliction comme une faiblesse.

Ce deuil et cette colère sacrés se poursuivront sur la voie de la vengeance du sang des assassins du leader martyr et guide des musulmans et des hommes libres du monde, ainsi que des martyrs innocents des deuxième et troisième guerres imposées, et ils subiront les conséquences de leurs actes.

Les fils vaillants et courageux de la nation dans les forces armées, avec la confiance et l'assistance d'Allah Tout-Puissant et avec le soutien des peuples musulmans et épris de liberté, par une action révolutionnaire, priveront de sommeil l'ennemi et puniront tôt ou tard les auteurs de ces crimes terroristes.