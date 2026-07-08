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Une cérémonie commémorative pour le martyre de l'Imam Sajjad (as) et du leader martyr de la Révolution aura lieu au Brésil

8 juillet 2026 - 18:56
Code d'info: 1837518
Source: ABNA
Une cérémonie commémorative pour le martyre de l'Imam Sajjad (as) et du leader martyr de la Révolution aura lieu au Brésil

Le Centre islamique du Brésil, par la publication d'un communiqué, a annoncé la tenue d'une cérémonie à l'occasion des jours de deuil du martyre de l'Imam Sajjad (as) ainsi qu'à la suite du martyre de l'ayatollah al-Ozma Sayyid Ali Khamenei, le défunt leader de la Révolution islamique d'Iran, dans la ville de São Paulo.

Selon l'Agence de presse internationale Ahl-ul-Bayt (ABNA) – Le Centre islamique du Brésil, par la publication d'un communiqué, a annoncé qu'il organiserait une cérémonie à l'occasion des jours de deuil du martyre de l'Imam Sajjad (as) ainsi qu'à la suite du martyre de l'ayatollah al-Ozma Sayyid Ali Khamenei, le défunt leader de la Révolution islamique d'Iran.

Cette cérémonie, organisée dans le but de rendre hommage à la mémoire de l'Imam Sajjad (as) et du leader martyr de la Révolution islamique, aura lieu le jeudi 9 juillet 2026 dans les locaux du Centre islamique du Brésil.

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