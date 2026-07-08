Une cérémonie commémorative pour le martyre de l'Imam Sajjad (as) et du leader martyr de la Révolution aura lieu au Brésil

Selon l'Agence de presse internationale Ahl-ul-Bayt (ABNA) – Le Centre islamique du Brésil, par la publication d'un communiqué, a annoncé qu'il organiserait une cérémonie à l'occasion des jours de deuil du martyre de l'Imam Sajjad (as) ainsi qu'à la suite du martyre de l'ayatollah al-Ozma Sayyid Ali Khamenei, le défunt leader de la Révolution islamique d'Iran.

Cette cérémonie, organisée dans le but de rendre hommage à la mémoire de l'Imam Sajjad (as) et du leader martyr de la Révolution islamique, aura lieu le jeudi 9 juillet 2026 dans les locaux du Centre islamique du Brésil.