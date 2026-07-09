Selon l'agence de presse ABNA, les Gardiens de la Révolution islamique, dans un communiqué, ont déclaré avoir anéanti le centre de commandement et de contrôle ennemi en Asie occidentale et la base aérienne ennemie à Al-Azraq (Jordanie) avec 10 missiles balistiques, et ont averti : « En cas de répétition de l'agression de l'armée terroriste américaine, les autres bases américaines de la région ne seront pas à l'abri de notre feu nourri. »
Les Gardiens de la Révolution : Le centre de commandement et de contrôle ennemi en Asie occidentale et la base aérienne ennemie à Al-Azraq (Jordanie)
9 juillet 2026 - 23:07
Code d'info: 1838063
Source: ABNA
Les Gardiens de la Révolution islamique (IRGC) ont annoncé avoir anéanti le centre de commandement et de contrôle ennemi en Asie occidentale et la base aérienne ennemie à Al-Azraq en Jordanie à l'aide de 10 missiles balistiques.
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