Les Gardiens de la Révolution : Le centre de commandement et de contrôle ennemi en Asie occidentale et la base aérienne ennemie à Al-Azraq (Jordanie)

Selon l'agence de presse ABNA, les Gardiens de la Révolution islamique, dans un communiqué, ont déclaré avoir anéanti le centre de commandement et de contrôle ennemi en Asie occidentale et la base aérienne ennemie à Al-Azraq (Jordanie) avec 10 missiles balistiques, et ont averti : « En cas de répétition de l'agression de l'armée terroriste américaine, les autres bases américaines de la région ne seront pas à l'abri de notre feu nourri. »