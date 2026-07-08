VIDÉO | Le corps pur du leader martyr de la Révolution est arrivé au portique doré du sanctuaire de l'Imam Ali (as)

Selon l'Agence de presse internationale Ahl-ul-Bayt (ABNA) – Le corps pur du leader martyr de la Révolution islamique est arrivé devant le portique doré du sanctuaire du Commandeur des croyants, l'Imam Ali (as), et la cérémonie de pèlerinage (Ziyarat) a eu lieu avec la récitation de la Ziyarat Aminullah dans une atmosphère empreinte de recueillement et de spiritualité.