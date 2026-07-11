Iravani critiquant le Conseil de sécurité : Les États-Unis et Israël doivent rendre des comptes

Selon l'agence de presse Ahl al-Bayt (ABNA) – l'ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès des Nations unies, s'opposant à la réunion de vendredi du Conseil de sécurité sur la résolution 2231 et critiquant l'inefficacité de ce Conseil, a déclaré : « Les États-Unis et le régime israélien assument l'entière responsabilité des conséquences de leurs actions illégales et doivent être pleinement tenus pour responsables. »

« Amir Saeid Iravani » a ajouté vendredi soir (heure locale) devant des journalistes, en réaction à la réunion d'aujourd'hui du Conseil de sécurité sur la résolution 2231 expirée concernant l'Iran : « Nous remercions la Russie et la Chine pour leur position de principe lors de la réunion d'aujourd'hui du Conseil de sécurité, s'opposant à la tenue de cette réunion qui était dépourvue de fondement juridique, et rejetant les allégations formulées par la France, le Royaume-Uni et les États-Unis concernant la poursuite de la validité et de l'exécution de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité. »

Iravani a également remercié le Pakistan et la Somalie pour leur abstention et leur non-soutien à la tenue de cette réunion, et a déclaré : « La résolution 2231 a expiré le 18 octobre 2025. Depuis cette date, cette résolution n'a plus aucune validité juridique ni aucun effet exécutif. »

Il a précisé : « Toutes les actions, autorités, obligations de rapport et mécanismes créés sur la base de cette résolution ont pris fin et ne produisent plus d'effets juridiques. »

Iravani a poursuivi son intervention devant les journalistes : « Par conséquent, il n'existe aucun fondement juridique pour la présentation d'un rapport par le Secrétaire général, la fourniture d'explications par le Secrétariat au Conseil, ou l'examen de cette question par le Conseil de sécurité sous le titre de "non-prolifération". »

L'ambassadeur de la République islamique d'Iran auprès des Nations unies a déclaré : « Le rapport du Secrétaire général et les explications fournies aujourd'hui par Mme Rosemary DiCarlo, Secrétaire générale adjointe, violent le mandat du Secrétariat des Nations unies. »

Iravani a souligné : « Toute tentative de poursuivre l'exécution de la résolution 2231, que ce soit en prétendant se référer à la note n° 507, à la procédure établie ou à toute autre justification procédurale, est juridiquement nulle et non avenue. Une telle action constitue un abus manifeste des procédures et des pouvoirs du Conseil de sécurité. »

Le représentant permanent de l'Iran auprès des Nations unies a souligné : « La position de l'Iran concernant le mécanisme dit du "rétablissement automatique des sanctions" a toujours été claire et constante. Cette position a été officiellement communiquée au Secrétaire général et au Président du Conseil de sécurité et a été soutenue par la Chine et la Russie. »