Baghaee : Nous n'avons pas demandé de négociations avec les États-Unis

Selon l'agence de presse ABNA, Ismail Baghaee, lors d'une interview en réponse à une question sur les allégations des responsables américains concernant les négociations et un cessez-le-feu, a déclaré : « Nous n'avons pas demandé de négociations avec les États-Unis, mais sur la base de notre approche responsable constante, nous n'avons pas rejeté la demande de l'un des médiateurs régionaux de se rendre en Iran et de discuter de la dernière situation. Ce voyage a eu lieu aujourd'hui à Machhad, et nous avons communiqué nos points de vue et perspectives à la partie qatarie. »

Les nouvelles sanctions américaines sont une violation flagrante du mémorandum d'accord

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a en outre souligné : « Un point auquel tout le monde doit prêter attention, que tout le monde connaît, mais qu'il faut prendre en considération, est que le non-respect des engagements par les États-Unis est une habitude. Si auparavant, en 2018, leur prétexte était qu'ils avaient un problème avec le gouvernement précédent, maintenant ils semblent même têtus avec eux-mêmes. Le mémorandum d'accord, signé il y a seulement 22 jours, est constamment violé par les États-Unis dans ses différentes clauses. »

Baghaee a ajouté : « Les événements survenus mercredi et jeudi ont été une violation flagrante des clauses 1 et 2 du mémorandum. La notification concernant l'annulation relative à la vente de pétrole iranien était à nouveau une violation flagrante d'une autre clause du mémorandum, et la nouvelle récemment annoncée concernant l'imposition de nouvelles sanctions est encore une fois une violation flagrante de la clause 9 du mémorandum. Sur ces 14 clauses, la partie américaine, sous divers prétextes, en a violé différentes parties. Par conséquent, nous ne devrions pas trop nous étonner, car le non-respect des engagements fait partie du modèle de comportement des différentes administrations américaines. »

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré : « Mais nous avons dit très clairement et sans équivoque depuis le début : engagement contre engagement. Cela signifie que nous n'exécutons aucun engagement sans contrepartie. Si l'autre partie viole ses engagements, ce qu'elle a fait, alors la République islamique d'Iran a également pris et exécuté les mesures nécessaires. Cette méthode est une méthode qui se poursuivra à l'avenir. »