Araghchi : L’Iran a jusqu’à présent respecté ses engagements / La seule voie est le respect mutuel

Selon l’agence de presse Ahl al-Bayt (ABNA) – le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran a écrit tôt samedi matin sur le réseau X : L’Iran a jusqu’à présent respecté ses engagements, mais la seule voie est le respect par les deux parties de leurs engagements dans le cadre du mémorandum d’accord d’Islamabad.

Seyyed Abbas Araghchi, dans ce message publié en anglais, a écrit : L’Iran a jusqu’à présent respecté ses engagements ; contrairement à ce que nous constatons de la part du soi-disant secrétaire au Trésor des États-Unis, qui, en violant le paragraphe 9 du mémorandum d’accord, foule aux pieds les engagements américains.

Il a souligné : Cette violation intervient en plus d’autres cas de manquement aux engagements et d’actions incorrectes des États-Unis.

La suite du message d’Araghchi indique : La vérité est claire : la seule voie est le respect mutuel par les deux parties de leurs engagements.