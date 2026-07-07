Le rôle de l’Imam Reza (AS) dans la transformation de l’Iran en capitale du chiisme

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L’arrivée forcée de l’Imam Reza (AS) sur les terres persanes au début du IXe siècle fut un événement fondateur qui modifia profondément le destin de l’Iran et du monde islamique. Cette présence, loin de se réduire à un exil politique, devint le catalyseur d’une transformation spirituelle et culturelle majeure. Elle offrit aux populations iraniennes un accès direct aux enseignements des Ahl al-Bayt (AS), consolidant l’amour et la loyauté envers la famille prophétique. La ville de Machhad, où repose son corps sacré, est devenue le plus grand centre de pèlerinage chiite mondial, un pôle scientifique, religieux et culturel qui attire des millions de visiteurs. Ainsi, l’Imam Reza (AS) a joué un rôle décisif dans l’affirmation de l’identité chiite de l’Iran, en faisant une base solide pour le développement et le rayonnement des enseignements de l’Islam authentique.